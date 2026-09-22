Franchi, ottimismo per l’intesa tra Comune e Fiorentina sul project financing

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Il punto di Repubblica sullo stato d'avanzamento della questione project financing tra Comune di Firenze e Fiorentina

Cresce l’ottimismo sul futuro dello stadio Artemio Franchi, riporta stamani l'edizione di Firenze di Repubblica. Dopo circa cinquanta giorni di incontri e scambi di documenti, la Fiorentina ha trasmesso al Comune l’ultima integrazione al dossier relativo al project financing e l’istruttoria di Palazzo Vecchio è entrata nella fase decisiva. Il verdetto potrebbe arrivare entro la prima decade di ottobre, forse anche prima.

Le prime impressioni sull’esito della procedura sarebbero positive, anche se i contenuti della proposta viola e le valutazioni dell’amministrazione restano riservati. La sindaca Sara Funaro sta seguendo personalmente una trattativa fondamentale per completare la riqualificazione dello stadio. Sul secondo lotto mancano infatti almeno 55 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 30 milioni necessari per rifiniture e aree commerciali. La Fiorentina punta ad avere il controllo dei lavori, tempi certi e soprattutto una concessione di lunga durata.

Inizialmente il club aveva ipotizzato una gestione di 90 anni, accompagnata da un canone annuo tra 1,5 e 1,8 milioni. La durata sarebbe stata successivamente ridotta e un possibile punto d’incontro potrebbe essere rappresentato da 50-55 anni, eventualmente rinnovabili. Nel frattempo proseguono i cantieri del primo lotto tra Fiesole, Maratona e tribuna. L’obiettivo resta completare questa parte dell’intervento nei primi mesi del 2027 e avere la nuova Curva Fiesole disponibile per la stagione 2028/29.