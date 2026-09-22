Mastantuono è arrivato in Argentina: "In Serie A mi trovo molto bene"

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Al suo approdo in Argentina dove raggiungerà la Nazionale per le partite di queste settimane, che coincideranno con l'addio alla Selecciòn di Lionel Messi, il calciatore della Fiorentina Franco Mastantuono è stato intercettato dal media TyC Sports che ha avuto modo di fargli qualche veloce domanda direttamente all'aeroporto: "Come vivrà questi giorni Scaloni (il CT, ndr)? Non lo so. Cerchiamo di goderci il momento che è la cosa più importante ora. Che momento è il mio in Serie A? Molto buono, mi sto adattando al calcio italiano sto giocando facendo molto bene quindi sono contento. Un calcio diverso da quello spagnolo ma comunque molto bello".