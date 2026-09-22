Mastantuono è arrivato in Argentina: "In Serie A mi trovo molto bene"
Al suo approdo in Argentina dove raggiungerà la Nazionale per le partite di queste settimane, che coincideranno con l'addio alla Selecciòn di Lionel Messi, il calciatore della Fiorentina Franco Mastantuono è stato intercettato dal media TyC Sports che ha avuto modo di fargli qualche veloce domanda direttamente all'aeroporto: "Come vivrà questi giorni Scaloni (il CT, ndr)? Non lo so. Cerchiamo di goderci il momento che è la cosa più importante ora. Che momento è il mio in Serie A? Molto buono, mi sto adattando al calcio italiano sto giocando facendo molto bene quindi sono contento. Un calcio diverso da quello spagnolo ma comunque molto bello".
🇦🇷 En su llegada al país para la Fecha FIFA, Franco Mastantuono se refirió al futuro de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina y habló sobre su adaptación al fútbol italiano.— TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026
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