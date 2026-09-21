Calvarese e Tacchinardi su Dragusin-Hojlund: "Episodio diverso da Rowe"

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Nel suo podcast su Youtube in cui analizza gli episodi arbitrali della Serie A, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese insieme all'ex giocatore Alessio Tacchinardi si sono soffermati anche sull'episodio di Fiorentina-Napoli di una trattenuta di Dragusin su Hojlund. "Per le linee guida delle passate stagioni - dice Tacchinardi - questo era calcio di rigore. Però, secondo me, qui c'è una trattenuta ma leggera. Oggi il giocatore deve capire che per una trattenuta leggera si gioca. Questa deve essere una linea guida per tutti. Io per questa trattenuta qua non fischierei un calcio di rigore, al contrario di quello di Kalulu su Rowe. Basta che sia per tutti così".

Gli fa eco l'arbitro Calvarese: "Sono d'accordo, per me non è calcio di rigore perché non c'è dinamicità. La vedo statica, non vedo movimento. Al contrario dell'episodio su Rowe".