Martinelli costretto a saltare il ritiro con l'Italia Under 20: il motivo

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Tommaso Martinelli non giocherà in questi giorni con l'IItalia Under 20. Come riporta Tuttoavellino.it, il portiere della squadra campana, in prestito dalla Fiorentina, soffre di un lieve problema al ginocchio e per questo i due staff medici - azzurro e biancoverde - hanno concordato di lasciare il calciatore in Irpinia a curarsi e rimettersi in sesto evitando possibili guai maggiori con la nazionale. Il portiere dunque sfrutterà questa sosta per mettersi alle spalle il problema fisico ed essere pronto per il rientro quando l'Avellino sfiderà quella Sampdoria in cui si era messo in mostra nella seconda metà della passata stagione.