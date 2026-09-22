Genoa 9, Fiorentina 8: la lista di tutti i convocati delle due squadre

vedi letture

Genoa-Fiorentina si giocherà tra tre settimane ma è già iniziato il conto alla rovescia per una sfida tra due squadre partite molto male in stagione. Da una parte i rossoblù guidati da Daniele De Rossi ancora in cerca della prima vittoria e ad un solo punto raccolto in 5 partite, dall'altra i viola che con Vanoli si sono rialzati e sono a 4 punti ma restano al diciassettesimo posto in classifica. Saranno queste settimane importanti per i due allenatori per allenarsi con chi resterà in città senza andare in Nazionale. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, sono 9 i giocatori del Genoa in Nazionale, mentre in 8 per la Fiorentina. Di seguito l'elenco:

Fiorentina: Nicolò Fagioli, Cher Ndour (U21), Radu Dragusin, Marin Pongracic, Inao Oulai, Beto, Alieu Njie (U21), Franco Mastantuono.

Genoa: Samuel Wiafe (U19), Djibril Sow, Franz Meichtry (U21), David Puczka (U21), Johan Vasquez, Leo Ostigard, Mario Mitaj, Milutin Osmajic, Mikael Ellertsson