Stadio, slittano i tempi del project: manca la quadra tra Comune e Fiorentina

vedi letture

Emergono dettagli rivelati oggi da La Nazione in merito ai ritardi per la chiusura della fase della conferenza dei servizi per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio Franchi. Slittano i tempi perché ancora non si è trovata la quadra tra Comune di Firenze e Fiorentina. La società viola ha chiesto una proroga, concessa dal Comune, per mettere a punto la proposta di project financing. Documenti che sono arrivati e che la conferenza dei servizi sta valutando in questi giorni, ma che portano a un inevitabile ulteriore ritardo burocratico.

Manca la quadra per quanto riguarda le questioni economiche (per compleare i lavori mancano almeno 55 milioni di euro), la durata della concessione (la Fiorentina inizialmente proponeva 90 anni) e il canone d’affitto (per il club viola una soluzione ottimale sarebbe 1.5/1.8 milioni l’anno) ancora non si trova.

Lo ha confessato ieri l'assessora allo sport del Comune Letizia Perini, a domanda dell'ex sindaco di Bagno a Ripoli Casini: "Queste integrazioni sono state presentate da Fiorentina – ammette l’assessora – e quindi siamo in una fase in cui l’istruttoria prosegue e la Conferenza dei servizi continua i propri lavori.Arriverà poi il momento in cui riporteremo anche in aula quanto presentato dalla Fiorentina. Visto che la Conferenza dei servizi sta lavorando proprio in questi giorni, riteniamo opportuno non scendere adesso nei dettagli, ma presentarli successivamente. La legge ci consente di prorogare i tempi, proprio alla luce della fase interlocutoria che abbiamo avuto e delle integrazioni che sono arrivate. Quando ci saranno novità, le presenteremo in aula".