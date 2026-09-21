Castagnini e Alvini premiati in Regione: il riconoscimento a due eccellenze fiorentine

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Due protagonisti della promozione del Frosinone in Serie A sono stati premiati oggi in Consiglio Regionale. Si tratta di Renzo Castagnini e Massimiliano Alvini, rispettivamente direttore dell’area tecnica e allenatore del club ciociaro. A darne notizia è stato Francesco Casini, consigliere regionale di Italia Viva ed ex sindaco di Bagno a Ripoli, che ha celebrato sui social il prestigioso risultato raggiunto dai due professionisti fiorentini. Non è mancata, nel finale, una battuta in vista della sfida di ritorno contro la Fiorentina. Di seguito il post di Casini:

«Oggi in Consiglio Regionale abbiamo avuto il grande onore di premiare due eccellenze fiorentine: Renzo Castagnini e Massimiliano Alvini, rispettivamente direttore dell’area tecnica e allenatore del Frosinone Calcio. Con la loro straordinaria sinergia e competenza sono stati protagonisti di una splendida promozione in Serie A, un traguardo che ha premiato il loro lavoro e la loro professionalità. Un orgoglio vedere due fiorentini raggiungere risultati sportivi così importanti. Complimenti a entrambi e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Anche se, dopo la vittoria contro la Fiorentina all’andata, gli auguri valgono fino a un certo punto: al ritorno, da fiorentini, ci auguriamo che a festeggiare siano i viola!».