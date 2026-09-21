La linea di Orsato per gli arbitri: "L'obiettivo è favorire il gioco da qui alla fine"

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Si è svolto oggi, al Centro VAR di Lissone, il meeting tra la Lega Calcio Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri e le 20 società del massimo campionato. Come riporta TMW. l'incontro al quale hanno partecipato allenatori e dirigenti di tutti i club del massimo campionato italiano, è servito per illustrare le linee tecniche che saranno seguite per tutta la stagione sportiva.

A parlare durante l'incontro, tra gli altri, è stato lo stesso Daniele Orsato, che ha illustrato la linea tecnica per la stagione sportiva appena iniziata. “L’obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti. Una linea che manterremo uguale fino al termine del campionato”. Per spiegarla in maniera chiara ed esaustiva ad allenatori e dirigenti presenti in sala, sono stati proiettati numerosi filmati divisi per casistica . Due in particolari gli errori arbitrali ammessi da Orsato, in Torino-Milan della prima giornata e in Juventus-Atalanta dell'ultimo turno