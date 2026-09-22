FirenzeViola Arrivederci Commisso. Perché Joseph e Catherine hanno conquistato Firenze

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È stato più un mese lungo, intenso, pieno di impegni ma anche di momenti emozionanti. Joseph e Catherine Commisso hanno lasciato ieri la Toscana dopo essere sbarcati il 13 agosto scorso, e la loro presenza non è certo passata inosservata. Tra le centinaia di selfie e autografi a cui si è concesso soprattutto il giovane presidente viola (Angelo Giorgetti lo ha definito "Campione mondiale di selfie"), gli impegni per il Centenario e la vicinanza alla squadra, madre e figlio sono diventati protagonisti indiscussi delle ultime settimane a Firenze. Raramente si era visto tale amore diffuso per la proprietà, un amore che è stato ricambiato da entrambi in più occasioni. Il "Vi vojo bene" con l'accento americano di Joseph è diventato ormai un tormentone, in città e sui social, tanto da fare di Giuseppe - così vorrebbe essere chiamato, all'italiana - un personaggio che ha incuriosito anche i media nazionali.

Presenza, ma anche soldi sul mercato: ecco perché l'affetto di Firenze

Parliamoci chiaro, non sarebbe bastata la sola presenza e i sorrisi a conquistare il tifo gigliato. C'è voluto anche un calciomercato in grado di riportare la Fiorentina al centro della mappa del calcio nazionale e internazionale grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Paratici, voluto fortemente dallo stesso Joseph ormai quasi un anno fa quando il compianto Rocco ormai stava vivendo le ultime settimane di vita e la Fiorentina era in un momento drammatico, sportivamente parlando. Andando a vedere i bilanci, anche se quello del 2026 sarà reso pubblico solo nei prossimi mesi, all'atto pratico i Commisso hanno messo sul piatto una cifra che non si discosta troppo da quanto incassato, ma va visto anche come sono stati investiti i soldi. (Quasi) tutti giocatori giovani e con un futuro importante davanti a loro, per far ripartire il progetto Fiorentina che si era inceppato la scorsa estate.

Un affetto ricambiato dai Commisso che torneranno presto

Quando torneranno Joseph e Catherine? Ancora non è stata fissata una data certa ma entrambi si sono divertiti molto in queste settimane nonostante le difficoltà della squadra ad inizio stagione. Tra maschile, Primavera e Femminile hanno seguito tante partite non facendo mai mancare il supporto ai tesserati viola. Per questo è lecito aspettarsi una loro presenza di nuovo a Firenze prima della fine dell'anno, magari stavolta con qualche risultato positivo in più. Non che a loro interessi particolarmente, a Joseph e Catherine, ormai questo è evidente, interessa solo provare a godersi quanto più possibile Firenze e la Fiorentina.