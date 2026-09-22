Juventus, emergenza portiere: Neto in pole. Si decide entro 48 ore

Juventus, emergenza portiere: Neto in pole. Si decide entro 48 oreFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:15News
di Redazione FV

La Juventus ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati dopo il grave infortunio di Kamil Grabara. Come riporta Tuttosport, la scelta definitiva è attesa nelle prossime 48 ore e il favorito è Neto, 37enne libero dopo l’esperienza al Botafogo. Per il brasiliano sarebbe un ritorno a Torino dopo il biennio 2015-2017, quando ricoprì il ruolo di vice Buffon arrivando dalla Fiorentina. Le alternative sono Sergio Rico e Jasper Cillessen, entrambi attualmente senza squadra. 

Parallelamente, i bianconeri continuano a ragionare sul futuro della porta. Tra i profili seguiti resta Lorenzo Palmisani, giovane estremo difensore del Frosinone che la Juventus aveva già valutato durante l’ultima sessione estiva. Palmisani, nel frattempo, ha rinnovato fino al 2031 e continua a mettersi in evidenza. La concorrenza però è importante: sul portiere ci sarebbero anche Milan e Atalanta, oltre ad altri club interessati in vista della prossima estate.