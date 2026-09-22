Italia, Mancini perde Cristante e Dimarco. Fagioli provato da mezzala

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Roberto Mancini deve fare i conti con l’emergenza in casa Italia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel giro di poche ore il ct ha perso Cristante, rimasto a Trigoria per alcuni problemi fisici, e Dimarco, fermato da un fastidio al ginocchio. Assenze che si aggiungono a quelle di Palestra, Locatelli, Cambiaso, Rovella e Udogie. Per la fascia sinistra è stato quindi convocato Matteo Ruggeri, mentre a centrocampo è arrivato Ricci.

Le prime prove di Mancini hanno confermato l’idea di ripartire dal 4-3-3. Nicolò Fagioli è stato provato come mezzala di costruzione, mentre il ct pensa all’esordio di Alessandro Romano in cabina di regia. Restano diversi dubbi soprattutto in difesa, complice la squalifica di Bastoni. Nel corso dell’allenamento Mancini ha provato anche il 4-2-3-1 e alcune soluzioni con due attaccanti. Le quattro partite in undici giorni imporranno inevitabilmente diverse rotazioni.