Il Bologna fa festa: battuto il Napoli 2-0 grazie alle reti di Dallinga e Lucumì
Terza partita consecutiva senza riuscire a far gol, ma stavolta per il Napoli arriva anche la sconfitta. Al Dall'Ara fa festa il Bologna, che ritrova Italiano in panchina anche in campionato e lo celebra nel migliore dei modi: grande prestazione e 2-0 rifilato ai campioni d'Italia grazie alle reti di Dallinga (prima volta in questa Serie A) e Lucumì (prima volta in assoluto in Serie A). Antonio Conte avrà tanto su cui riflettere, parecchi problemi da risolvere. E intanto stasera potrebbe perdere la vetta del campionato.
