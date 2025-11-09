Dagli inviati Piccoli (conf. stampa): "Dobbiamo ripartire come oggi, più aggressivi e dinamici"

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, finito 2-2, tra il Genoa e i viola. Queste le sue parole: "Il mister ci ha dato tanto in questi due giorni a livello mentale. Ci sentivamo bene in campo poi siamo stati anche sfortunati. Tutte a noi mi viene da dire. Dobbiamo migliorare a livello fisico perché verso la fine cadiamo sempre. Poi anche a livello tecnico e tattico. Il mister però ci preparerà sicuramente per la prossima partita. Ci ha detto che saranno due settimane toste. Deve essere così perché siamo la Fiorentina e dobbiamo sempre portare a casa i risultati. Siamo stati sfortunati in una partita difficile. Il gol del pareggio è stata una palla che non ho capito neanche io come ha fatto ad entrare perché era molto lenta".

Quanto è difficile calarsi in una realtà diversa dalle aspettative?

"Il campionato è lungo, può succedere ancora di tutto. Tante squadre dopo un brutto avvio hanno rimontato facendo un grande girone di ritorno. Noi dobbiamo lavorare per rimetterci in condizione e in carreggiata. Teniamo tanto a tutte e tre le competizioni. Dobbiamo ripartire come oggi con una mentalità più aggressiva e più dinamica".

Questo gol è la pagina zero della tua stagione?

"L'attaccante vive di alti e bassi, di momenti. E' stato puro istinto, sia il gol che il tiro su cui Leli ha fatto una bellissima parata. Quando ho sentito il suono della palla sul tiro pensavo già di aver segnato. Gli faccio i complimenti. Ho pensato anche caspita tutti con me devono fare le grandi parate. Il mister ci ha dato una mentalità aggressiva e questo penso si sia visto".

E' una ripartenza per te dopo un avvio in cui hai giocato poco?

"Sono contento. So di non essere al 100% a livello fisico perché ho giocato poco. Giovedì potevo fare gol oltre all'assist però è importante avere occasioni per un attaccante. Il gol poi arriva. Oggi era importante per noi e volevo lasciare il segno. Sono contento. Peccato per la parata di Leali sul secondo tiro ma è così. Il calcio dà il calcio toglie".