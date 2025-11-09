Dagli inviati
Irruzione di Dzeko in sala stampa per salutare De Rossi: lo scatto dell'abbraccio tra i due
Bella scena al termine di Genoa-Fiorentina: mentre Daniele De Rossi stava parlando in conferenza stampa, Edin Džeko ha fatto irruzione nella sala con un sorriso e un abbraccio caloroso al suo ex compagno di squadra. I due, legati dai ricordi dei tempi condivisi alla Roma, si sono scambiati un bacio affettuoso e qualche battuta davanti ai giornalisti. Di seguito l'immagine scatta da FirenzeViola.it.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiIrruzione di Dzeko in sala stampa per salutare De Rossi: lo scatto dell'abbraccio tra i due
Le più lette
3 Genoa-Fiorentina 2-2, le pagelle: Ranieri e Dodò sbagliano tutto, Piccoli si sblocca, Gud c'è, De Gea decisivo
Copertina
FirenzeViolaGenoa-Fiorentina 2-2, le pagelle: Ranieri e Dodò sbagliano tutto, Piccoli si sblocca, Gud c'è, De Gea decisivo
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com