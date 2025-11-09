Dagli inviati Irruzione di Dzeko in sala stampa per salutare De Rossi: lo scatto dell'abbraccio tra i due

Bella scena al termine di Genoa-Fiorentina: mentre Daniele De Rossi stava parlando in conferenza stampa, Edin Džeko ha fatto irruzione nella sala con un sorriso e un abbraccio caloroso al suo ex compagno di squadra. I due, legati dai ricordi dei tempi condivisi alla Roma, si sono scambiati un bacio affettuoso e qualche battuta davanti ai giornalisti. Di seguito l'immagine scatta da FirenzeViola.it.