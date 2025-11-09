Dagli inviati Genoa-Fiorentina, squadra sotto il settore che intona: "Tirate fuori le pal*e"

La Fiorentina non va oltre il 2-2 a Marassi contro il Genoa. A fine partita la squadra è andata sotto il settore ospiti dove sono presenti circa 800 tifosi viola che hanno seguito la squadra in trasferta. Come di consueto la squadra è rimasta alcuni minuti sotto lo spicchio dei tifosi gigliati che hanno intonato cori come "Vogliamo undici leoni" e "tirate fuori le pa*le".