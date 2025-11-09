Dagli inviati
Genoa-Fiorentina, squadra sotto il settore che intona: "Tirate fuori le pal*e"
FirenzeViola.it
La Fiorentina non va oltre il 2-2 a Marassi contro il Genoa. A fine partita la squadra è andata sotto il settore ospiti dove sono presenti circa 800 tifosi viola che hanno seguito la squadra in trasferta. Come di consueto la squadra è rimasta alcuni minuti sotto lo spicchio dei tifosi gigliati che hanno intonato cori come "Vogliamo undici leoni" e "tirate fuori le pa*le".
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
3 Genoa-Fiorentina 2-2, le pagelle: Ranieri e Dodò sbagliano tutto, Piccoli si sblocca, Gud c'è, De Gea decisivo
Copertina
FirenzeViolaGenoa-Fiorentina 2-2, le pagelle: Ranieri e Dodò sbagliano tutto, Piccoli si sblocca, Gud c'è, De Gea decisivo
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com