Genoa, De Rossi nel post partita: "Il gol di Colombo stile Gialappa's, ma sono molto contento"

L'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato così nel post partita a Dazn. Queste le sue parole: "Sono super contento dell'atteggiamento dei ragazzi. Questa situazione di classifica si cura con il cuore, bisogna lavorare. Non pretendevo che fossimo belli fin da subito. Ma sotto l'aspetto dell'atteggiamento siamo stati belli. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Questo gli avevo chiesto".

Colombo? "Ha avuto coraggio, non si può prescindere da questo. Ma tutta la squadra è stata brava. Giocheremo meglio di così, ma mi piace aver pareggiato con un gol stile Gialappa's, di quelli che poi fanno rivedere. Si può giocare tanto meglio di così ma possiamo ripartire da qui. Dobbiamo lavorare tanto sul dettaglio, sul video. La Fiorentina è una squadra forte, abbiamo fatto una gara di sostanza".

Guarderà stasera Boca-River e ne è valsa la pena rimanere in Italia? "Rimanere in Italia ne è valsa la pena, sono contento del lavoro che faccio. Sarebbe stato molto bello tornare là, ma emozioni come questa sono impagabili".