La Roma passeggia con il Sassuolo: 3-0 e secondo posto. Aquilani rischia

La Roma passeggia con il Sassuolo: 3-0 e secondo posto. Aquilani rischiaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Partita senza storia tra Roma e Sassuolo, con i giallorossi che vincono per 3-0. La partita si sblocca intorno alla mezzora con un uno-due che piega i neroverdi: al 27' segna Hermoso e dopo tre minuti c'è la sfortunata autorete di Walukiewicz che porta la Roma negli spogliatoi avanti di due gol.  In avvio di ripresa (al 58') il 3-0 di Mora piega definitivamente il Sassuolo in difficoltà e il risultato non cambierà fino alla fino nonostante altre occasioni interessanti dei giallorossi. 

Con la vittoria la Roma scavalca momentaneamente l'Inter al secondo posto per una classifica che parla decisamente romano visto che al comando c'è la Lazio. E' crisi per il Sassuolo con Alberto Aquilani fortemente a rischio.