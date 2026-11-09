Cecchi: "Un punto che profuma di speranza. Davanti non ci sarà sempre la Juve"

Stefano Cecchi è moderatamente soddisfatto del pareggio della Fiorentina contro la Juventus e lo esplicita nella sua riflessione su La Nazione: "La strada del coraggio e della volontà alla fine consegna un punto che profuma di speranza - scrive il giornalista. Per la partita che per Firenze è molto di più di una partita, Vanoli aveva scelto la formazione che sembrava indicata dal televoto.

Ovvero quella con Oulai e Goncalves in campo che chiedevano quasi tutti". Ecco il motivo dell'ottimismo: "Siccome davanti non ci saranno sempre squadre di categoria come la Juventus, per un futuro prossimo di campionato questo sembra probabilmente lo schema e la filosofia migliore per valorizzare una rosa che ha qualche imperfezione nel reparto arretrato ma anche tanta qualità lì davanti".