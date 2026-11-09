Franchi, non solo nuova curva e copertura. Il cantiere si allarga all'esterno
Proseguono i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, con l'obiettivo di rendere disponibili i settori riqualificati per l'inizio della stagione 2027/28. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il progetto procede su due fronti: il completamento del primo lotto, che comprende la nuova curva Fiesole, parte della Maratona, la Tribuna laterale e i relativi servizi, e l'iter per il secondo lotto, che potrebbe essere finanziato con i 100 milioni messi a disposizione dalla Fiorentina.
I progressi sono già visibili, soprattutto per quanto riguarda la copertura nord e la riprofilatura della Maratona. Restano però numerosi interventi da completare, tra cui la sistemazione degli accessi, l'installazione dei tornelli, il restauro della vecchia Fiesole e la rimozione delle torri faro, per questo il cantiere si sviluppa anche all'esterno dello stadio. Alcune opere saranno indispensabili per ottenere le autorizzazioni necessarie alla riapertura al pubblico.
La Fiorentina continua intanto il confronto con Palazzo Vecchio per adeguare la propria proposta alle 20 prescrizioni emerse dalla conferenza preliminare dei servizi. Successivamente potrà essere pubblicato il bando per i lavori e la concessione sessantennale dello stadio, che dovrà restare aperto per 120 giorni. Sullo sfondo resta anche la candidatura di Firenze a Euro 2032, con la decisione UEFA sui cinque impianti italiani ancora attesa.
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