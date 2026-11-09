Viery non convince i quotidiani: le pagelle del brasiliano, c'è anche un 4
Tra i giocatori della Fiorentina che hanno preso i voti peggiori dai quotidiani in edicola dopo il pareggio 2-2 contro la Juventus c'è Viery, difensore viola reo di aver lasciato scappare Kolo Muani in occasione del gol dell'1-1 bianconero e non solo. Tanti 5 per il centrale brasiliano ma anche un 4 dal Corriere Fiorentino, queste le sue pagelle nel dettaglio.
Corriere Fiorentino - 4: Inabissato. Sofferenza continua, sempre. Sullo scatto, sul dribbling di Kolo Muani, sulla lettura tattica. E come se non bastasse arriva il doppio errore, veramente marchiano, sulla rete del pareggio juventino.
La Nazione - 5: Kolo Muani è in questo momento cliente scomodo. In avvio lo soffre e quando lo punta, diventa tutto complicato. Un po’ meglio nella ripresa ma in generale una serata complicata.
Corriere dello Sport - 5: Kolo Muani equazione irrisolta per il brasiliano, ben prima della fuga con cross del francese per il pareggio.
Gazzetta dello Sport - 5,5: Perde Kolo Muani sul primo gol sbagliando due volte e va in confusione, si riscatta col salvataggio finale.
Tuttosport - 5: Quando Kolo Muani lo punta si fa il segno della croce. Il francese azzecca la serata per farlo impazzire, certo, ma il brasiliano contribuisce non poco ad esaltarlo.
Firenzeviola.it - 5: In difficoltà nel primo duello con Kolo Muani trova comunque le misure sulle chiusure dentro l’area di rigore fino a quando l’attaccante lo salta nuovamente e offre a Woltemade la palla del pareggio. Va più o meno nello stesso modo più tardi e serve un bell’intervento di piedi di De Gea per evitare il peggio. Secondo tempo meno in affanno ma sembra ancora molto poco a suo agio davanti a De Gea.
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