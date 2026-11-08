Jimenez: "Vedo la squadra sempre meglio. Ecco cosa ci ha detto Vanoli"

Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2: "Il mister a fine partita ci ha detto che ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere".

Vanoli riesce a trasmettere coraggio e te puoi interpretarlo bene?

"Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti".