Jimenez: "Vedo la squadra sempre meglio. Ecco cosa ci ha detto Vanoli"
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Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2: "Il mister a fine partita ci ha detto che ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere".
Vanoli riesce a trasmettere coraggio e te puoi interpretarlo bene?
"Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti".
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