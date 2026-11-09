Ezio Greggio: "Ringraziamo Vicario e tutti i Santi per il pareggio a Firenze"

Il noto giornalista Ezio Greggio ha commentato sul proprio profilo X il pareggio arrivato ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Un 2-2 avvolto dalle polemiche per il presunto tocco di mano di Joao Mario e dalle parate di Vicario che nel finale hanno salvato i bianconeri. Proprio da quest'ultima cosa parte Greggio: "Ringraziamo Vicario, ma anche il Vescovo, il Cardinale e tutti i Santi per le parate del nostro portiere. La Juventus porta a casa 1 punto, sicuramente grazie ai voli felini di Vicario.

Il braccio da rigore a nostro favore se fosse stato contro lo avrebbero dato? Cerrrrrrrrto che lo avrebbero dato. La Juve forse non meritava di vincere ma i rigori sono rigori. Abbiamo necessità che i nostri giocatori buoni rientrino per alzare il livello".