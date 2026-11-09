Dragusin: "Non abbiamo vinto ma siamo stati bene in campo"

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Juventus: "Sapevamo che era una partita importantissima per noi e per i tifosi. Abbiamo lottato bene contro una squadra forte, non abbiamo vinto ma siamo stati bene in campo".

Quanto state migliorando?

"Stiamo crescendo come squadra, piano piano facciamo vedere che siamo una squadra tosta e con giocatori fortissimi".