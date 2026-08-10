La Roma pronta a chiudere per Mora del Porto: Soulé resta in uscita

La Roma pronta a chiudere per Mora del Porto: Soulé resta in uscitaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:29News
di Redazione FV

La Roma, prima avversaria della Fiorentina in campionato il prossimo 24 agosto all'Olimpico, sta provando a chiudere un colpo di mercato dal Portogallo. Secondo Sky Sport i giallorossi stanno trattando col Porto per il trequartista Rodrigo Mora avendo presentato una proposta da 25 milioni subito più 25 milioni da pagare nel 2027. 

Un affare che potrebbe liberare anche Matias Soulé, giocatore accostato alla Fiorentina e in uscita dalla Roma che piace molto anche al Milan.