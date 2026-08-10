Ufficiale
La Fiorentina lavora al futuro: Bernamonte, Barbone e Perrotti hanno firmato fino al 2029
FirenzeViola.it
La Fiorentina continua a lavorare al futuro e oggi ha ufficializzato tre contratti da professionisti per tre giovani che si stanno mettendo in mostra negli ultimi mesi. Il centrocampista classe 2010 Lorenzo Bernamonte ha firmato un accordo fino al giugno del 2029. Il difensore, sempre classe 2010, Mattia Barbone ha firmato il primo contratto con durata di tre anni, quindi sempre scadenza nel 2029.
Infine l'esterno Alessandro Perrotti, classe 2008 che si è visto anche nelle amichevoli della prima squadra nel corso della preparazione estiva, ha firmato un accordo con la stessa scadenza dei compagni, ovvero giugno del 2029. A comunicarlo è la Fiorentina sul proprio sito ufficiale.
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