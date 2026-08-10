La Lazio spinge per Miretti: a inizio mercato la Fiorentina aveva fatto un sondaggio

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Fabio Miretti è stato uno dei nomi sondati dalla Fiorentina nel corso dell'inizio del calciomercato, nome che poi è venuto meno con i viola impegnati su altri fronti di mercato. Adesso è la Lazio, che tra l'altro da settimane pensa anche a Fabbian e Brescianini, che spinge con la Juventus per ottenere il via libera per la cessione a titolo definitivo.

Il Bologna e il Cagliari si erano mossi per il prestito ma anche i bianconeri preferirebbero monetizzarne la cessione visto il contratto in scadenza nel giugno del 2028. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.