Bernabé: "Nel mercato può succedere di tutto, sul rinnovo nulla è scontato"

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Al termine della partita giocata ieri dal Parma contro la Sampdoria, vinta 2-0 dalla formazione blucerchiata, il centrocampista dei ducali Adrian Bernabè ha parlato così: “Sono tre mesi che non gioco - le parole riportate da TMW - fare 45′ dopo una sola settimana è stato impegnativo. Mi devo mettere a posto sia a livello di condizione, a livello fisico mi sento ancora un po’ indietro soprattutto rispetto ai miei compagni. Difficile dare una percentuale”.

Poi ha parlato del suo futuro: "Ho sempre detto quanto sono contento di essere a Parma. Ho dimostrato quanto sento questa maglia, quanto sudo con questa maglia. Col mercato aperto può accadere tutto ma finché sono qua cercherò di sudare la maglia sempre al massimo come ho sempre fatto. È da tempo che stiamo parlando con la società sul rinnovo e nulla è scontato, né in un senso né nell’altro”.