Ufficiale
In attesa del domino che coinvolge Piccoli e Pellegrino il Parma compra un altro attaccante
FirenzeViola.it
Mentre tiene banco il domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere Fiorentina, Bologna e Parma con la cessione di Piccoli in rossoblu e il successivo acquisto da parte dei viola di Mateo Pellegrino, i Ducali hanno annunciato l'acquisto di un altro attaccante prelevato dall'Inter. Si tratta del classe 2006 Aymen Zouin, esterno che all'occorrenza può giocare anche di punta.
Ecco il comunicato del Parma: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031".
Pubblicità
News
UfficialeIn attesa del domino che coinvolge Piccoli e Pellegrino il Parma compra un altro attaccante
L'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...di Mario Tenerani
Le più lette
1 L'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
2 Work in progress aspettando i primi impegni ufficiali. Tre nomi per gli esterni e la sensazione che le sorprese siano dietro l'angolo
Copertina
CalciomercatoMandragora e un'altra estate di rincorsa. Ma l'addio è lontano, anche grazie a Commisso
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com