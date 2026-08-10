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In attesa del domino che coinvolge Piccoli e Pellegrino il Parma compra un altro attaccante

In attesa del domino che coinvolge Piccoli e Pellegrino il Parma compra un altro attaccanteFirenzeViola.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 12:58News
di Redazione FV

Mentre tiene banco il domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere Fiorentina, Bologna e Parma con la cessione di Piccoli in rossoblu e il successivo acquisto da parte dei viola di Mateo Pellegrino, i Ducali hanno annunciato l'acquisto di un altro attaccante prelevato dall'Inter. Si tratta del classe 2006 Aymen Zouin, esterno che all'occorrenza può giocare anche di punta.

Ecco il comunicato del Parma: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031". 