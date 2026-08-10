Da Roma, giallorossi interessati a Udogie del Tottenham. C'è anche la Fiorentina
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Ugo Trani, storica firma legata al mondo romanista, è intervenuto nel corso di Te la do io Tokyo, trasmissione quotidiana sul mondo della Roma, ha svelato un retroscena di mercato che coinvolge anche la Fiorentina: "Se la Roma dovesse riuscire a cedere uno tra Ziolkowski e Ghilardi, andrebbe immediatamente a chiudere l'acquisto di Udogie dal Tottenham. I contatti tra le parti sono già stati allacciati anche se ci sono altre squadre interessate al laterale italiano. La Fiorentina di Paratici è una delle squadre che si sono interessate all'esterno".
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Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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