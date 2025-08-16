Roma-Pellegrini, c'è aria d'addio: il club ha dato mandato a due intermediari di trovargli squadra

Secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere dello Sport, la Roma vorrebbe cedere Lorenzo Pellegrini e avrebbe dato mandato a due intermediari internazionali per sondare il mercato e trovare una nuova squadra all'ex capitano giallorosso. La ricerca è cominciata dall'estero, con West Ham e Besiktas che avrebbero effettuato dei sondaggi senza però incontrare il favore del giocatore.

Lo stesso Pellegrini infatti, vorrebbe provare a restare alla Roma per convincere il club e Gasperini a confermarlo in vista del prossimo campionato, rimandando una eventuale cessione a gennaio.