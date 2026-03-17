Martorelli sicuro: "La Fiorentina si può salvare, ma non deve specchiarsi"

Martorelli sicuro: "La Fiorentina si può salvare, ma non deve specchiarsi"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:05News
di Redazione FV

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ospite della rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com analizza così il successo della Fiorentina sulla Cremonese: "Ha messo la Cremonese a quattro punti, era una partita delicata e l'approccio è stato ottimale. Tranne i primi minuti dove la Cremonese ha avuto una mezza occasione con Bonazzoli, non c'è stata partita. La Fiorentina ha dominato e non si capisce come si trovi in questa situazione di classifica".

Martorelli prosegue poi sul finale di stagione: "Non deve specchiarsi. Deve rimanere concentrata dall'inizio alla fine, cosa che durante il campionato non è successa. Se da qui a fine campionato riuscirà a mantenere voglia e determinazione potrà salvarsi tranquillamente. La storia del campionato insegna che è difficile. L'Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. Ogni gara è difficile".