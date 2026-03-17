Martorelli sicuro: "La Fiorentina si può salvare, ma non deve specchiarsi"

vedi letture

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ospite della rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com analizza così il successo della Fiorentina sulla Cremonese: "Ha messo la Cremonese a quattro punti, era una partita delicata e l'approccio è stato ottimale. Tranne i primi minuti dove la Cremonese ha avuto una mezza occasione con Bonazzoli, non c'è stata partita. La Fiorentina ha dominato e non si capisce come si trovi in questa situazione di classifica".

Martorelli prosegue poi sul finale di stagione: "Non deve specchiarsi. Deve rimanere concentrata dall'inizio alla fine, cosa che durante il campionato non è successa. Se da qui a fine campionato riuscirà a mantenere voglia e determinazione potrà salvarsi tranquillamente. La storia del campionato insegna che è difficile. L'Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. Ogni gara è difficile".