Roma-Napoli, ecco le formazioni ufficiali del posticipo di Serie A

Si chiuderà con il posticipo delle 20:45 all'Olimpico di Roma la domenica calcisitca della 23a giornata di Serie A. Nella Capitale si affrontano Roma e Napoli, con i giallorossi determinati a proseguire nel proprio momento positivo in campionato e gli azzurri che invece vogliono a tutti i costi allungare sull'Inter in classifica, in attesa del recupero dei nerazzurri a Firenze del 6 febbraio.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte