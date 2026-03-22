Roma-Lecce, le formazioni della partita in programma alle 18:00

Roma-Lecce, le formazioni della partita in programma alle 18:00FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Lecce, gara valida per la trentesima giornata di campionato e il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:00.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All.: Eusebio Di Francesco.