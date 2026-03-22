Bundesliga: il Borussia Dortmund esonera il ds Sebastien Kehl
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il Borussia Dortmund si separa da una delle sue bandiera. Il club tedesco ha annunciato sul proprio sito web l'esonero di Sebastian Kehl, direttore sportivo del club dal 2022. Kehl è stato giocatore per il Dortmund dal 2002 al 2015, prima di divenire dirigente nel 2018 e poi direttore sportivo nel 2022. La Borussia è attualmente secondo in Bundesliga con nove punti di ritardo sul Bayern Monaco capolista ed 11 di vantaggio su Lipsia, Stoccarda ed Hoffenheim. (ANSA).
Pubblicità
News
Viola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonesedi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Viola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonese
3 Fiorentina formato big contro l'Inter: Kean titolare ma Piccoli è in fiducia e spinge. Gud più di Harrison
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni
Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com