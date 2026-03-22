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Curva Fiesole: "Da oggi sottoscrivibile la petizione sul caro prezzi"

Curva Fiesole: "Da oggi sottoscrivibile la petizione sul caro prezzi"
Oggi alle 16:40Primo Piano
di Redazione FV

La Curva Fiesole, attraverso i propri canali social, ha voluto ricordare che da oggi è possibile sottoscrivere la petizione che tutela le spese economiche dei tifosi, la loro libertà di espressione e molte altre istanze care agli ultrà. “Puoi firmare la petizione all’ATF o ai barchini dei gruppi della Curva”, il messaggio del tifo organizzato. Di seguito la storia Instagram in questione: 