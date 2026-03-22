Pavlovic su Simeone come Parisi su Gimenez? Marelli: "L'episodio è simile"

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Ha fatto discutere il rigore assegnato ieri al Torino nella sfida di San Siro contro il Milan, poi vinta per 3-2 dai rossoneri. L'episodio in questione ha ricordato molto il penalty fischiato in favore del Diavolo contro la Fiorentina, nella sfida d'andata di campionato macchiata dalla lieve trattenuta di Parisi su Gimenez, che fece scaturire diverse polemiche. L'azione che ha portato al rigore trasformato ieri da Vlasic ha avuto somiglianze con quello che segnò Leao alla squadra viola, anche secondo il tecnico del Milan: "Credo sia simile al rigore che ci hanno fischiato contro la Fiorentina", le parole di Max Allegri in conferenza stampa a fine gara.

Questo invece il giudizio che ha dato Luca Marelli, ex arbitro, nel corso della telecronaca su Dazn: “Episodio che Fourneau probabilmente non ha neanche visto, la manata al volto di Pavlovic su Simeone è stata valutata imprudente, tale da impedire al giocatore di partecipare all’azione e quindi irregolare. Viene alla mente il parallelo col tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina, la differenza rilevata dal VAR è nell’intensità”.