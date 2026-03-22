Il Como non si ferma più: 5-0 al Pisa e quarto posto consolidato

Il Como non si ferma più: 5-0 al Pisa e quarto posto consolidato FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:25News
di Redazione FV

Il Como vince per 5-0 la gara contro il Pisa valida per la trentesima giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas ottiene la quarta vittoria consecutiva grazie ai gol di Diao (7’), Douvikas (29’), Baturina (48’), Nico Paz (75’) e Perrone (81’). I lombardi consolidano, così, la quarta posizione in classifica a 57 punti, a -5 dal Napoli terzo. 