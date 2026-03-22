Tottenham, crollo in casa col Nottingham Forest: retrocessione più vicina
Un altro tracollo per il Tottenham: gli Spurs allenati da Igor Tudor cadono 0-3 in casa per mano del Nottingham Forest. Da quando è arrivato al Tottenham, l'ex Juventus ha raccolto 5 sconfitte, un pareggio ed un successo (quello che è comunque costato l'eliminazione in Champions contro l'Atletico Madrid), in 7 gare. Una crisi senza fine per il club di Londra che ora rischia davvero la clamorosa retrocessione, evitata per ora solo da un West Ham ancora in difficoltà.
Questa la classifica di Premier League al momento:
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 54 (31)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (31)
7. Brentford 46 (31)
8. Everton 46 (31)
9. Fulham 44 (31)
10. Brighton 43 (31)
11. Sunderland 43 (31)
12. Newcastle 42 (31)
13. Bournemouth 42 (31)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 33 (31)
16. Nottingham Forest 31 (30)
17. Tottenham 30 (31)
18. West Ham 29 (31)
19. Burnley 20 (31)
20. Wolverhampton 16 (30)
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