Italia, Scamacca sarà valutato: in caso di forfait occhio a Piccoli

vedi letture

Gianluca Scamacca è stato convocato in Nazionale nonostante il problema muscolare agli adduttori che si porta dietro. Il giocatore sarà valutato e, secondo Tuttosport, qualora fosse impossibile rimetterlo in piedi il primo indiziato per rimpiazzarlo dovrebbe essere Roberto Piccoli che ha caratteristiche simili e fa già parte del gruppo. Lo stesso vale per Daniel Maldini che però rappresenta un altro prototipo di attaccante rispetto all’attaccante della Fiorentina.