Malen batte (anche) Kean: è lui il miglior giocatore di febbraio in Serie A
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Nel prepartita di Roma-Lecce, Donyell Malen è stato premiato come miglior giocatore del mese di febbraio di Serie A. Premiato l'ottimo impatto dell'attaccante sulla squadra di Gasperini, il giocatore ex Borussia Dortmund ha superato la concorrenza di Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), e McKennie (Juventus) e Moise Kean della Fiorentina. Malen ha segnato a febbraio 4 reti, frutto di due doppiette contro Cagliari e Napoli. La premiazione è arrivata direttamente a bordo campo, pochi minuti prima del calcio d’inizio, davanti ai tifosi presenti allo stadio.
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