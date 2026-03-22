Diamanti: "Oggi sarà dura, ma la Fiorentina ha cambiato testa"

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L’ex attaccante, tra le altre della Fiorentina, Alessandro Diamanti ha parlato a Sky Sport della gara tra i viola e l’Inter: “Per la Fiorentina sarà una partita difficile, anche se finalmente ha capito di dover lottare per salvarsi giocando in maniera diversa. Cambiare testa durante la stagione non è facile, ora sta andando un po’ meglio. Con l’Inter sarà una bella partita, così come sarà bella la lotta alla salvezza. La vittoria dei viola contro la Cremonese ha reso tutto più affascinante”.