Serie A, la Lazio vince 2-0 a Bologna. L’Atalanta batte 1-0 il Verona

Serie A, la Lazio vince 2-0 a Bologna. L’Atalanta batte 1-0 il VeronaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:56News
di Redazione FV

Niente da fare per il Bologna, che perde 2-0 in casa contro la Lazio. I capitolini passano in Emilia-Romagna grazie alla doppietta di Kenneth Taylor (72’ e 82’) e superano proprio i rossoblù all’ottava posizione della classifica a quota 43 punti. Successo per l’Atalanta che batte 1-0 l’Hellas Verona con la rete di Zappacosta (37’) e si porta a 50 punti rimanendo settima in graduatoria. 