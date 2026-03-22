Serie A, le formazioni di Bologna-Lazio e Atalanta-Hellas Verona

Serie A, le formazioni di Bologna-Lazio e Atalanta-Hellas VeronaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali delle due sfide di Serie A in programma alle ore 15, ossia Bologna-Lazio e Atalanta-Hellas Verona.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Castro. All.: Italiano. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Ianni (Sarri squalificato).

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino. 

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All.: Sammarco.