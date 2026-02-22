Fazzini-Nzola, chi rinato e chi partito: com'è cambiata la storia da Pisa-Fiorentina

vedi letture

La Nazione, nell'inquadrare Fiorentina-Pisa in programma domani, riparte dalla gara d'andata e dai protagonisti delle due squadre che si affrontarono a settembre all'Arena Garibaldi. Si tratta di Jacopo Fazzini e M'Bala Nzola, di cui si occupa il quotidiano con un piccolo focus: la storia tra l’attaccante angolano e il Pisa è finita male a gennaio, ma in quella partita Nzola colpì una clamorosa traversa di testa e tenne in apprensione costante la fragilissima difesa della Fiorentina. Poi il palo dell’ex Cuadrado e il gol da fuori area annullato a Meister per fallo di mano.

In casa viola fu una prestazione sotto le attese per tutti. Si salvarono De Gea (aiutato dai legni) e anche Jacopo Fazzini, che in quel momento Pioli utilizzava con una discreta regolarità. L’ex Empoli provò qualche guizzo senza troppa fortuna. Poi la sua stagione si è messa in salita. Fino alla notte di Bialystok, dove il fantasista è tornato titolare e convincente, tanto da risultare in questo momento come un'arma in più.