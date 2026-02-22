Atalanta-Napoli, Palladino può sognare la Champions: le formazioni
Dopo la vittoria interna del Genoa ai danni del Torino di Baroni, ora sempre più dentro la lotta salvezza, va in scena il match di cartello di questo sabato di Serie A tra Atalanta e Napoli. La squadra di Palladino, imbattuta in Serie A dal 28 dicembre contro l'Inter, vuole dare continuità di risultati per puntare concretamente all'Europa e alla Champions, mentre il Napoli di Conte ha il compito di rispondere all'Inter, uscita vittoriosa dal Via del Mare di Lecce. Queste le formazioni delle due squadre:
ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
