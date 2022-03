ROMA, Abraham a una rete da Montella e Batistuta

Sembrava un’impresa o quasi sostituire Edin Dzeko senza risentirne, ma dopo appena sette mesi dal suo addio, il bosniaco appare già uno sbiadito ricordo. Tutto questo grazie a Tammy Abraham, l'attaccante inglese che è già nella storia e nel cuore dei tifosi della Roma. L’ex Chelsea - sottolinea Repubblica - sta conquistando tutti a suon di gol e record: già arrivato a quota 20 reti alla sua prima stagione in Italia (13 in Serie A, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia), è ad una sola rete dagli eroi scudettati Montella e Batistuta (21) e quattro da Volk (24), il cannoniere del primo tricolore.