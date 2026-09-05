Serie A, il sabato si chiude con un altro big-match: le formazioni di Roma-Atalanta

Serie A, il sabato si chiude con un altro big-match: le formazioni di Roma-AtalantaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:22News
di Redazione FV

Dopo lo scoppiettante Inter-Napoli, il sabato di serie A si chiede con un altro big match, Roma-Atalanta, la vincitrice del quale potrebbe raggiungere proprio l'Inter in vetta, per ora solitario a 9 punti. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici con Gasperini che affronta il suo passato e Sarri che torna nello stadio che, con la maglia della Lazio, è stato anche il suo:

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Malen, Dybala. All. Gasperini 

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. All. Sarri 