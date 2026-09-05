L'Inter vince 3-2 in rimonta sul Napoli, Lautaro decisivo al 91'
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Prova di forza dell'Inter che nel recupero vince in rimonta sul Napoli 3-2 dopo essere stato sotto di due gol. E' successo tutto nella ripresa. Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, Politano e Hojlund in tre minuti (50' e 53') portano in doppio vantaggio il Napoli. Ma i due gol scuotono l'Inter e in particolare Lautaro che già al 56' inizia la rimonta. Non succede però altro fino all'82' quando Thuram sigla il pareggio mentre Lautaro completa l'opera personale con la doppietta, nel primo minuto di recupero che sancisce il 3-2 finale.
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