Rocchi: "Joao Mario? Per me era un rigore ma c'è un dettaglio legato al VAR"
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Ai microfoni di DAZN, l'ex designatore e arbitro Gianluca Rocchi ha parlato del discusso episodio in Fiorentina-Juventus, con la squadra bianconera che chiedeva un calcio di rigore per tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore. L'arbitro Colombo ha lasciato correre, il VAR ha confermato la decisione: "Era rigore ma secondo me c'è un dettaglio che potrebbe aver fatto ragionare il VAR: il pallone arriva da un compagno, ma il braccio qui è largo. Il pallone è inatteso, ma lui poteva toglierlo, aveva tempo".
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