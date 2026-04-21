Rocchi a Open Var: "Tocco di mano de Roon su gol Krstovic fortuito e non punibile"

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il tocco di mano in Roma-Atalanta da parte di de Roon sul gol di Krstovic "non è punibile perché sostanzialmente in questo caso dobbiamo valutare solo la punibilità pura del tocco di mano, che condivido assolutamente non essere punibile". Così Gianluca Rocchi, responsabile Can, a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio, sulla rete del vantaggio della Dea all'Olimpico sabato scorso. "Secondo me - aggiunge Rocchi - ci indugiano anche troppo, perché devo dirti la verità, è un tocco di mano abbastanza fortuito già a una prima impressione. Ricordiamo che per essere punibile ci devono essere i parametri che loro tracciano in maniera molto chiara. Da lì in poi, essendo un'azione che si sviluppa su un passaggio con successiva rete, il tocco di mano diventa assolutamente ininfluente. Questo tocco di mano potrebbe rientrare nella casistica dei gol da annullare se il giocatore in questione, dopo il tocco di mano, segnasse nell'immediatezza. Per farti un esempio - spiega Rocchi alla giornalista sportiva di Dazn, Federica Zille, nel Centro Var di Lissone - se dopo il tocco di mano, il pallone rimane sempre in possesso dello stesso giocatore, che poi fa 30 metri e segna, non è da annullare lo stesso perché non c'è immediatezza.

Se ti ricordi abbiamo avuto un caso simile quest'anno a Udine". Poi per quanto riguarda Napoli-Lazio e il calcio di rigore assegnato ai biancocelesti in seguito a un contrasto tra Lobotka e Noslin, Rocchi spiega perchè l'arbitro in campo, Zufferli, estrae un cartellino giallo e non rosso: "la decisione è corretta - afferma il designatore arbitrale - perché comunque c'è contesa del pallone. Come sappiamo, anche la disciplina ultimamente su questa materia è stata molto rivista; soprattutto, quando tu dai calcio di rigore, non si va a penalizzare anche con il cartellino rosso, a meno che non ci sia qualcosa di non genuino, una trattenuta, per esempio. Qui mi piace molto l'atteggiamento che ha l'arbitro per come decide in campo il rigore, preso benissimo, con sicurezza e decisione, cartellino giallo immediato. Ecco, questo è l'esempio lampante di quello che i ragazzi devono fare sul terreno di gioco, perché con una decisione così pronta, serena e tranquilla, il Var lavora in 5 secondi e ti supporta la decisione". (ANSA).